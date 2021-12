Homem recebe descarga elétrica enquanto consertava bomba; corpo é encontrado em rio após uma hora

O corpo do agricultor Raimundo Nonato da Costa, de 32 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (9) nas águas do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul, após mais de uma hora de buscas.

Ele sofreu uma descarga elétrica enquanto consertava uma bomba de água que abastecia a população, próximo às margens do rio.

A família informou à reportagem do site Juruá em Tempo que o trabalhador teria tocado em um fio desencapado – o que provocou a descarga.

Raimundo foi encontrado sem vida por seus parentes e amigos. O cadáver foi levado ao IML de Cruzeiro do Sul.