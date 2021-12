Homens vencem cinturões, mas mulheres lideram 2021 positivo do Brasil no UFC

2021 foi um ano bom para o Esquadrão Brasileiro no UFC. Apesar de a companhia ter permanecido longe do território verde-amarelo devido às restrições à presença de público em locais fechados pela maior parte do ano (com a recente liberação de 100% de capacidade, já há planos para encerrar essa ausência em 7 de maio de 2022), os lutadores do Brasil venceram mais do que perderam nos confrontos diretos com estrangeiros, mesmo lutando muitas vezes contra atletas “da casa”.