Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (17/12)

Liberdade real

Data estelar: Lua quase Cheia em Gêmeos

Em pensamentos, a liberdade é real, tu te atreves a imaginar o que bem desejas, e até o que não desejas, mas que se apresenta a ti como se fossem pensamentos invasivos.

Não há lei no mundo dos pensamentos, se misturam as imagens de sublime glória com as mais infernais provocações, essa é a prova de que em tua mente a liberdade é real.

Da amplitude livre dos pensamentos à ação pontual que os manifeste há todo um processo de amortização, de constrangimento, de fazer passar a grandeza da liberdade interior pelo buraco ínfimo de uma agulha.

Não é raro que isso te pareça um castigo, porque realizas menos do que pensas, mas é assim que as coisas são, a realidade concreta comporta pouco do muito que pensamos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os avanços que não puderam ser feitos durante o ano, encontram uma nova chance de serem realizados. Está tudo misturado e acontecendo ao mesmo tempo, as questões que derrubam, tanto quanto as que constroem também.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você pode eventualmente errar por tomar uma iniciativa, mas esse erro, por maior que seja, seria assim mesmo menor do que o erro de nada fazer. Este é um momento que requer a expressão concreta de suas intenções.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para você ganhar importância, nunca será suficiente oferecer seu melhor, mas, além disso, construir vínculos sociais mediante os quais você valorize as pessoas com que se relaciona. É assim que se constrói a importância.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Respeite seu movimento interior, pois, se você enxergar que o barulho que as pessoas fazem, ainda que aparentemente muito positivo, não bate bem em sua alma, não hesite, se retire, tome distância e descanse.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça todo sacrifício necessário para atingir mínimo entendimento, porque só nessa condição haverá sinergia e se poderá completar esta parte do caminho com sucesso. O entendimento está disponível, mas requer iniciativa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tudo que deu errado parece conspirar para surgir de dentro de você, na forma de arrependimento. Evite estacionar nessa condição, mas passe através dela, porque do outro lado a vida continua, linda e graciosa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ampliar o entendimento sobre a vida e relacionamentos é imprescindível, porque ainda que isso seja um tanto sofrido, dados os paradigmas que são derrubados no caminho, o resultado sempre será edificante.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ganhar e perder, esse é o verdadeiro jogo. Nem sempre se ganha nem tampouco se perde sistematicamente, e em muitos casos as perdas e os ganhos acontecem ao mesmo tempo. Continue apostando e acreditando em seus planos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para que os relacionamentos que sua alma considera importantes não virem um campo de batalha, é preciso desenvolver um nível de tolerância e aceitação que, talvez, você nunca tenha imaginado ser capaz. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você não se sente completamente à vontade numa situação, não hesite, tome distância. Porém, se isso não é possível, então esteja presente, mas divague interiormente por outros mundos, mais agradáveis e acolhedores.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O divertimento que não é compartilhado pode até ser muito bom, mas nada comparado com aqueles momentos em que o prazer se multiplica através de cada uma e de todas as pessoas que dele participam. Sinergia multiplicadora.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É tempo de agir, com planejamento ou sem ele. É hora de agir, porque é na ação que se consegue essa proeza que é descrita como viver no momento presente, ou aproveitar o momento. É só através da ação que isso se define.