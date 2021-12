idoso é preso suspeito de estuprar enteado; câmeras de segurança registraram crime

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 25 de outubro. O suspeito, que é marido da avó materna da vítima, convivia com a família há 37 anos. Eles moravam em Belém, mas se mudaram para Manaus em junho deste ano, após a avó da vítima sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).