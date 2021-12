José Aldo relata motivação ao estilo Karate Kid com treinos na Marinha

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Aldo Junior (@josealdojunioroficial)

José Aldo, 35 anos, dono de um cartel com 30 vitórias e sete derrotas, garante que não falta espaço para evoluir seu jogo, mesmo com toda a experiência e domínio que tem e já teve dentro do cage. Na Marinha, ele afirma ter vivido ao melhor estilo “Karate Kid”, na regravação de 2010 do clássico do cinema. Dre Parker, interpretado por Jaden Smith, é orientado pelo mestre Sr. Han, vivido por Jackie Chan, que o ensina os segredos da arte marcial através de movimentos simples.

– Tecnicamente, evoluí bastante. Os lutadores de MMA, aqueles que não vêm do boxe como especialistas, têm uma base completamente diferente da de um atleta de boxe. Nossa guarda geralmente é muito mais aberta, e eles jogam mais de lado, de quadril também, e isso foi a primeira tecla que o professor Nemo bateu: “vamos treinar sua defesa porque sua luva é muito pequena, se entrar um golpe acaba a luta, diferente do boxe que tem luva maior,”. Ele também o jogo de pernas, de entrada, de sair e caminhar lateralmente, de como cercar o adversário, e como fugir também disso tudo. Falo para todo mundo, e às vezes fico brincando com Dedé, que quando cheguei na Marinha foi parecido com aquele filme do Karate Kid, “tira e bota o casaco” (risos). Fiquei meses fazendo passada, a minha perna ficava exausta, principalmente de trás. A gente não vê os atletas de MMA fazendo a caminhada certinha, e o professor trabalhou muito em cima disso: “tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco”, ficava repetindo…Naquele momento que eu imaginava ser campeão (…). Hoje em dia quero lutar cada vez mais para justamente colocar em prática tudo aquilo que venho aprendendo durante meses na Marinha, para transferir tudo aquilo para o octógono.

Nos treinos de boxe fora da Nova União, José Aldo teve a oportunidade de estar com Bia Ferreira, medalha de prata nos Jogos de Tóquio neste ano. Ela, que luta na categoria até 60kg no ringue, passou todo seu conhecimento ao ex-campeão do UFC.

– Ela é muito (braba). Só de vê-la treinar já sabia que a menina era sinistra. Ela tem um boxe diferenciado. Um fã fala hoje, dentro do esporte olímpico, que “a Bia é sinistra”, mas na luta todo mundo fala: “o Aldo é o cara, o que ele tem que aprender com a Bia?” O ignorante pode pensar dessa maneira, diferente de mim. A menina é campeã olímpica, tem muito mais a me ensinar do que eu ensinar para ela, por mais que eu seja da luta ou do MMA. Com o pouco que pude treinar com ela, fazer movimentação, ela depois chegou e deu detalhes, onde sei que aquilo é o certo, que aquilo é o que tenho que fazer para evoluir cada vez mais. É você ter a mente tranquila e não ter ego para poder continuar a evolução.

Aldo, quando pensou em parar de lutar MMA, seu objetivo declarado era lutar boxe. E agora, com a experiência na Marinha e todo o hype de lutas de boxe entre atletas do MMA, lendas do esporte e youtubers, vai chegar essa hora? Ele garante que não tem a menor chance de isso acontecer. Seu objetivo, em outro momento, era bem diferente do que tem visto nomes como Vitor Belfort e Anderson Silva fazer.

– Sempre tive (vontade de lutar boxe) pelo fato de ser um amante do boxe, um fã, de acompanhar o boxe brasileiro e mundial. Tinha vontade de fazer essas lutas, mas hoje em dia…Minha cabeça hoje pensa apenas em conquistar o peso-galo. Tudo que fiz na minha vida nunca fiz por fazer, sempre faço da melhor maneira e entrego da melhor maneira, quero sempre estar bem preparado para vencer. Aí você fala sobre a luta do Vitor e do Anderson, e fico feliz que eles possam ter tomado esse caminho, mas não me vejo fazendo exatamente essas lutas que eles estão fazendo. Se ontem eu queria entrar nesse ramo era porque tinha a possibilidade fazer uma carreira até um dia, quem sabe, disputar um título mundial. Isso que estava na minha mente, e não fazer uma luta com youtuber.

Peso-galo está morno

Enquanto José Aldo é o número 5 da divisão, Rob Font é o quarto colocado, vindo numa sequência de quatro vitórias, batendo nomes como Marlon Moraes e Cody Garbrandt. O ex-campeão peso-pena espera encontrar um adversário preparado, já que garante estar pronto para atacá-lo.