Juliette Freire encontra Xuxa pela primeira vez e reage de forma incrível

O encontro entre Juliette Freire e Xuxa Meneghel finalmente aconteceu. As duas apareceram juntas nos bastidores dos ensaios do Prêmio Multishow 2021. A paraibana se derreteu ao ver a loira e não escondeu a emoção.

A eterna Rainha dos Baixinhos retribuiu o carinho, e as duas posaram juntinhas. “Meu coração chega estar acelerado”, disparou a campeã do BBB 2021 ao abraçar Xuxa.

A advogada e cantora também encontrou Camilla de Lucas e João Luiz. Enquanto a bonita se apresenta no palco da premiação, os dois vão estar acompanhando tudo no tapete vermelho e entrevistando os vencedores no Música Multishow, no YouTube.

Hoje, então, os três, que se conheceram no BBB 2021, se divertiram nos bastidores em um espaço especial.

O Prêmio Multishow 2021 acontece nesta quarta-feira (8), a partir das 21h15, com apresentação de IZA e Tatá Werneck, e shows de Juliette, Duda Beat, Os Barões da Pisadinha, Emicida e mais.

Juliette choca com revelação

Falando na “Rainha dos Cactos”, recentemente ela esteve no Lady Night e causou. Ela fez uma revelação um tanto quanto inusitada envolvendo celebridades que já conheceu.

A paraibana, que ganhou projeção nacional ao participar do Big Brother Brasil 2021, ao ser questionada por Tatá Werneck se já tinha conhecido alguma pessoa famosa “chata pra caralh*”, afirmou que sim.

“Já conheceu algum famoso que você admirada e depois viu que era chato pra caralh*?”, perguntou a humorista, sem nenhum pudor.

Em resposta, Juliette fez questão de dizer a verdade: “Já! Tem um povo que não bate bem das ideias, não. Tem um povo que não fala nada com nada. Eu já não falo muito certo… já não tenho o juízo muito bom”.

A declaração por parte da ex-sister, claro, rendeu assunto na web. “Ela deve ter uma lista enorme com nomes“, brincou uma fã. “O que Juliette falou é real. Tem gente do mundo artístico que dá uma preguiça”, salientou outra.