Policial atira em adolescente de 15 anos que tentou assaltar mulher em Rio Branco

Um assaltante de 15 anos teve seu roubo frustrado por um policial paisana e foi ferido com um tiro, na tarde desta quarta-feira (29), em frente a uma farmácia na Via Chico Mendes, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma mulher estava sendo vítima de um assalto pelo adolescente de 15 anos nas proximidades de uma farmácia, e começou a gritar pedindo socorro.

Um policial à paisana estava passando pelo local e, ao perceber a situação, puxou sua pistola e deu voz prisão ao bandido, mas o criminoso reagiu apontando uma arma de fogo para o agente de segurança. Em legítima defesa, o policial disparou contra o criminoso, que foi ferido na região das costas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o assaltante ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito criminalística.

O caso inicialmente segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).