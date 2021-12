Marighella: Adufac realiza exibição gratuita de filme nacional dirigido por Wagner Moura

Nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (Adufac) realiza a exibição pública e gratuita do filme “Marighella” (2021) em Rio Branco, na Filmoteca Acreana, anexa à Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa dos Santos. A classificação indicativa do longa-metragem é de 16 anos, com apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Com uso obrigatório de máscaras e apresentação obrigatória de comprovante de vacinação com registro mínimo de duas doses ou de dose única de imunizante anticovid, o filme será exibido em três sessões nos dias 17, 18 e 19, com duas sessões por dia, às 18h e às 21h. Para ter acesso ao local da exibição, é necessária a apresentação de documento oficial com foto.

O longa-metragem, dirigido por Wagner Moura e estrelado por Seu Jorge, Bruno Gagliasso e Adriana Esteves, conta a história de Carlos Marighella (1911-1969), deputado, escritor e guerrilheiro baiano, grande líder da luta pela democracia no país e considerado um dos principais inimigos da ditadura militar.

A retirada de ingressos será na sede da ADufac, localizada no Campus da Ufac, no período de 6 a 10 de dezembro, no horário de 8h às 17h. De acordo com o protocolo de segurança do local de exibição, a lotação máxima é de 58 lugares para cada sessão.