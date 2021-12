Marina critica postura de Bolsonaro sobre vacina da Covid-19 em menores de 12 anos: “Um horror”

A ex-senadora acreana Marina Silva (Rede) publicou na última segunda-feira (20) uma nota crítica ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) acerca das vacinas para crianças de 5 a 11 anos.

Nas redes sociais, ela comentou que a posição de Bolsonaro não demonstra preocupação, mas sim uma “luta ideológica negacionista da ciência, e isto é um horror”.

“A Covid-19 já matou mais crianças do que a soma de todas as outras doenças combatidas por vacinas, nos últimos 15 anos, conforme publicado em matéria do UOL. Se tivessem sido vacinadas, provavelmente os números de morte infantil por Covid teriam sido menores”, disse em postagem.

Marina complementou ainda que a logística em torno da proposta do presidente dificultará e acumulará papeis, além de formar filas para adquirir documentação.

“Imaginem a logística dos pais para vacinar seus filhos pequenos: ficar em fila de posto de saúde para pegar a receita, imprimir autorização e levar para vacinar. As Secretarias de Saúde vão acumular milhões de folhas de papel de autorização, desnecessárias, diga-se de passagem”, pontuou.

DECLARAÇÃO DE BOLSONARO

O presidente declarou, no último domingo (19), que quer que os pais ou responsáveis sejam obrigados a assinar um termo de responsabilidade e apresentar receita médica no ato de se vacinar. Segundo ele, “é inacreditável o que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) fez”.

Segundo as autoridades de saúde, as exigências de Bolsonaro, se acatadas, fariam pouco efeito prático, tendo em vista que qualquer vacina só é aplicada em menores de idade com a presença e autorização dos pais.