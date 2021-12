Memorial para vítimas da Covid será instalado em área interna do Senado; veja imagens

O Senado Federal concluiu o projeto do memorial que será criado em homenagem às vítimas da pandemia no país. A criação foi proposta pela CPI da Covid e aprovada pelo Senado .

A ideia inicial era construir o monumento no espelho d’água que contorna o prédio do Congresso Nacional, na área externa. O espaço, no entanto, é tombado nos âmbitos federal e distrital.

Quando a iniciativa foi aprovada no Senado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informou que ainda não tinha sido notificado oficialmente. Com a migração do monumento para uma ala interna do Senado, o parlamento fica dispensado de negociar essa instalação.

As imagens do novo projeto foram enviada ao blog pelo vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). De acordo com ele, a previsão é que o memorial seja inaugurado em fevereiro.