Menina viraliza ao brincar com cobra gigantesca: veja o vídeo

A garotinha veste uma camiseta vermelha, calça e sandálias azuis e está sentada do lado de fora de uma casa. Então, uma enorme píton aparece e segue na direção da criança.

Veja o vídeo

Em vez de sair correndo, a pequena passa a brincar com a serpente. Nas imagens, ela se deita em cima do enorme corpo da píton e a abraça enquanto sorri. O conforto demonstrado pela garota com a cobra e a tranquilidade de quem grava o vídeo fazem com que pareça que a píton seja um animal de estimação bem treinado. Mesmo assim, pipocaram críticas.