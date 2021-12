“Meu coração tava a mil, me tremia todinha”, conta acreana vencedora do Prêmio TikTok Awards

A acreana Bia Araújo, uma das vencedoras do Prêmio TikTok Awards, é influenciadora e tiktoker e conta com mais de 5 milhões de seguidores entre as duas plataformas, onde posta vídeos de receitas, que a tornou popular nas redes sociais. Na última quarta-feira, 15, Bia foi anunciada como vencedora da categoria de culinária da premiação, que determinava o ganhador por voto popular.

A influenciadora conta que ficou muito feliz em saber que foi indicada, uma vez que é algo que não se imagina tão fácil – ser indicada em uma premiação nacional. “No momento, eu estava extremamente nervosa, meu coração tava a mil, me tremia todinha, e quando eu ouvi o meu nome fiquei com muitas emoções na hora. Não sei como explicar!”, conta.

Foi através do TikTok que Bia ficou conhecida nacionalmente, com vídeos de diversas receitas que faz na cozinha da casa onde mora em Rio Branco, na capital acreana. De acordo com a jovem, os vídeos começaram a ser postados em 2019, mas não havia pretensão de se tornar influenciadora. “Eu nunca escolhi o nicho culinária, porque nunca fiz um curso para aprender. Aprendi sozinha vendo vídeos na internet e na prática fui me aperfeiçoando. Entrei no nicho sem querer, mas hoje é minha paixão”, lembra.

A acreana em seu discurso ao receber o prêmio, exaltou o Acre e surpreendeu até a apresentadora da premiação, Sabrina Sato, que não tinha conhecimento da origem da jovem.

“Fiz questão de enaltecer o meu estado porque é minha a terra e me sinto uma representante dele por ter tantos seguidores e reconhecimento em outros estados e poder mostrar de onde eu sou com muito orgulho”, explica Bia.