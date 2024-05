Inmet alerta para chuvas com ventos de até 60km/h neste fim de semana no Acre

A previsão para o fim de semana no Acre é chuvas intensas, contando com ventanias que podem atingir velocidades entre 40km/h e 60km/h, podendo se estender deste sábado (4) até o domingo (5), por volta das 10h. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

O volume de chuvas deve girar em torno de 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar aos 50 milímetros por dia. O alerta amarelo indica potencialidade de perigos, entretanto o órgão afirma que as chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvore, alagamentos e descargas elétricas são baixas.

Em caso de fortes ventos, o Inmet instrui que não se fique embaixo de árvores e nem que se estacionem veículos nas proximidades de torres de transmissão e outdoors, não utilizar aparelhos eletrônicos que estejam ligados à tomada e em caso de outras dúvidas, a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) podem ser acionados.