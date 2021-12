Mundial de Clubes: mais uma “bola nas costas” que a Band deu na Globo

Pela primeira vez, desde 2000, a Rede Globo de Televisão deixará de transmitir o Mundial de Clubes. O evento, marcado para fevereiro e que terá o Palmeiras representando a América do Sul, será transmitido pela Band. Desenha-se um cenário semelhante ao da Fórmula 1, onde a Band tem conseguido superar a Globo com frequência.

A operação foi fechada neste sábado (18/12), segundo informação de Gabriel Vaquer, do site Notícias da TV. O evento vai acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes Unidos. Os direitos valem para TV aberta e TV por assinatura.

As negociações da Fifa com a Band se tornaram irreversíveis para a Globo no decorrer da semana. A emissora já prepara logística de profissionais, como produtores, narradores e comentaristas, para enviá-los ao país do Oriente Médio. O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.

Ainda segundo o Notícias da TV, a Globo tinha a preferência do contrato para transmissão do Mundial de Clubes, como ocorre todo ano. A líder de audiência tem um contrato longo desde 2015 com a entidade máxima do futebol para ter os torneios organizados por ela –o que inclui a Copa do Mundo de 2022, por exemplo.

O Mundial de Clubes, entretanto, é vendido separadamente. A Globo tinha a prioridade, mas precisava responder até uma data limite se compraria ou não. Como não cumpriu esse prazo, a Band acabou se mostrando interessada e fez a aquisição.

