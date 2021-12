Myrian Rios defende André Gonçalves sobre prisão por pensão

A polêmica envolvendo o nome de André Gonçalves ainda não chegou o afim. A atriz Myrian Rios, ex-esposa do ator, saiu em sua defesa diante da prisão domiciliar decretada após o atraso no pagamento da pensão alimentícia de duas filhas do ator.

Mãe de Pedro Arthur, fruto do relacionamento com o artista, ela conta que o filho sempre recebeu o pagamento em dia, além de afirmar que o pai dava além do combinado. “Gostaria de deixar claro que, na minha opinião, a Lei da Pensão Alimentícia deveria sofrer um adendo. Sabemos que muitos pais não pagam a pensão por displicência e irresponsabilidade. Porém, sabemos também que existem casos em que os pais ficam doentes, desempregados e inadimplentes”, disse em entrevista à Quem.

“Nesses casos, acredito que o pai provando que a situação financeira não está bem e está sem condições de colocar em dia o saldo devedor, ele não deveria ser levado à prisão, o que dificultará de ser contratado e trabalhar”, completou.

“Assinaria um termo de compromisso, para quando voltar a trabalhar, colocar em dia o salvo devedor, sem esse exagero de juros e correção monetária como acontece sempre aqui no Brasil. Vira um saco sem fundo. Posso afirmar sempre que o André esteve trabalhando, pagava a pensão e dava muito além do combinado como presente para os filhos”, sugeriu ao final.