Não deu para os times da Capital: Xapuri é o campeão da Copa Master 40

Não deu para os times da capital. O Xapuri é o grande campeão da sétima edição da Copa Master 40, torneio de futebol organizado pelo Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e realizado no estádio Arena da Floresta.

Depois de vencer nas semifinais a equipe do Apolônio Sales, nos pênaltis, pelo placar de 3 a 2, o Xapuri venceu o time do Seis de Agosto na noite desta sexta-feira, 17, pelo placar de 1 a 0. Com isso, além de troféus e medalhas, os xapurienses ainda levaram um prêmio de R$ 5,8 mil.

Para chegar à final de copa master, Xapuri venceu, além do Apolônio Sales nas semifinais, também o time do Realmatismo por 3 a 0 nas quartas-de-final. Além do título, o goleiro Altemir Fernandes ganhou o título de melhor goleiro da competição. Já o artilheiro foi o jogador Ley, do Seis de Agosto, que marcou 8 gols durante o torneio.

O jogo entre Xapuri e Seis de Agosto foi bastante movimentado, com a equipe de Rio Branco realizando muitos passes longos e chegando mais na área do adversário. Com troca de passes na intermediária do time xapuriense, o Seis de Agosto, no primeiro tempo, chutou mais ao gol.

O gol do Xapuri veio com uma cobrança de pênalti no final do primeiro tempo. Já no segundo tempo, a pressão do Seis de Agosto aumentou, obrigando o goleiro Altemir a fazer grandes defesas para garantir a vitória do time do Alto Acre. As poucas vezes que a equipe ameaça o Seis de Agosto era por meio de contra-ataques.

A sétima edição da Copa Master 40 contou com a participação de atletas de 13 equipes de diversos municípios acreanos e da capital. Foram, ao todo, 29 jogos e o Seis de Agosto, vice-campeão da competição, levou além de troféus, uma premiação de R$ 2,5 mil.

Para o chefe do Departamento de Esportes, Junior Santiago, a copa máster 40, assim como a copa máster 50, foi um verdadeiro sucesso. “Tivemos uma média superior a 3,6 gols por partida e foi uma competição que a gente conseguiu terminar em um mês e meio porque o ano está acabando e a gente tinha que acelerar”, afirmou.

Para ele, a parceria com a Federação Acreana de Futebol está sendo fundamental para a realização dos campeonatos em seus mais diversos níveis. “E é com muita satisfação que a gente vem coroar esses atletas do passado, que deixaram o futebol profissional agora e reviver com eles a alegria com os torcedores”, disse.

Por falar em torcedores, a final da copa máster 40 teve a abertura dos portões e com a presença de um bom público no Arena da Floresta. Mais de mil pessoas prestigiaram o evento, um excelente público se considerar o dia da semana e também por se tratar de uma competição amadora.

A bola não entrou

A partida, no geral, foi de grande pressão por parte do time do Seis de Agosto em cima da equipe do Xapuri Master. O técnico do time da capital, Altair Reis, lamentou o fato da bola “não ter entrado”. “Nosso time sufocou no segundo tempo, mas infelizmente a bola não entrou e fomos infelizes nas finalizações e deixamos o time do Xapuri fazer cera o tempo todo”, disse.

Já o técnico do Xapuri, Mauro Barbosa, fez questão de engrandecer e agradecer ao Senhor pela vitória. Para ele, a humildade da equipe valeu muito em todo o campeonato. “Eu conheço esse time, já fui campeão do Alto Acre com ele e agora somos campeões acreanos e isso era o que a gente almejava”, destacou.

Quem também agradeceu ao Senhor pela vitória foi Altemir Fernandes, premiado como o melhor goleiro da competição. “A gente fez uma boa partida, Deus nos abençoou com grandes defesas, porque eu venho jogando há muito tempo, já estou com 48 anos, então sei que foi muita pressão, mas o time veio com força, com vontade e dedicação para ser campeão”, afirmou.

Quartas de final

06 de Agosto 3 X 2 Humaitá

Vila Acre 2 X 1 BFN Master

Xapuri 3 X 0 Realmatismo

Apolônio Sales 1 (3) X 1 (2) Diponta

Semifinal