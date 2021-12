No chão novinha! Anitta dança coreografia criada por Luara

Na semana passada, Anitta lançou seu novo hit “No Chão Novinha”, em parceria com o DJ Pedro Sampaio. Para impulsionar a repercussão nas redes sociais, a tiktoker Luara criou a coreografia oficial para o challenge da música. Ontem (14), ela e Anitta se reuniram para gravar os novos passos.

O vídeo foi postado no perfil do Instagram da cantora e já acumula mais de 12 milhões de visualizações. “Meu deus eu tô no feed da anitta COM A ANITTA!!! te amo ♥️ muito obrigada pela oportunidade”, escreveu Luara nos comentários do vídeo.