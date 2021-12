Pai tenta descobrir paradeiro da filha que sumiu após entrar em carro vermelho no Acre

Um pai procurou a equipe do Juruá Notícias em Cruzeiro do Sul para pedir ajuda sobre a filha que está desaparecida. Ele afirma que ela pediu 20 reais pra colocar crédito no celular e que pediu que a sua outra filha a acompanhasse.

A irma chegou em casa dizendo que ela entrou em um carro vermelho. Aos prantos ele pede que a filha dê notícias. “Você poderia estar passando a virado do ano com a gente e abandona a gente, sai por aí sem destino. A gente liga pro teu telefone e não dá nada, eu peço que me diga onde está, que você ligue pra gente, dê notícias”.

Redação Juruá Online