Papai Noel no Aquiri Shopping: programação de Natal com visitas do ‘Bom Velhinho’ e música ao vivo

O Natal está próximo e por isso as programações natalinas se intensificam e o Papai Noel começa a aparecer cada vez mais em lugares públicos e privados. A Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil promove uma programação no Aquiri Shopping com música ao vivo desde 20 de dezembro até esta sexta-feira, 24 de dezembro, além das visitas do ‘Bom Velhinho’, que se estendem até a véspera de natal.

Para conhecer o Papai Noel no Aquiri Shopping, na Rua Benjamin Constant, 502, no bairro Centro, o público deve ir às compras das 9h às 11h e das 15h às 17h até 24 de dezembro. A música ao vivo acontece na Praça de Alimentação, localizada no último piso, das 15h às 17 até esta quinta-feira e sexta-feira, 24, estará acontecendo das 17h às 20h, com Yvana Pacífico de Souza.