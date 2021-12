Pedro Longo manifesta apoio a Gladson: “Sempre zelou pela transparência do Estado”

O deputado Pedro Longo saiu em defesa do governador Gladson Cameli na manhã desta quinta-feira (16), após deflagrada a operação da Polícia Federal que investiga suposta atuação de organização criminosa no executivo acreano.

Reconhecendo os esforços de Cameli para combater a corrupção no Estado e garantir a mais ativa atuação dos órgãos de investigação nos setores que envolvem a administração pública, o líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) disse que confia no chefe do executivo.

“O governador Gladson Cameli tem como princípio fundamental a transparência e defende desde o início da sua gestão o bom funcionamento do Estado e a liberdade dos órgãos de investigação e controle. A prova disso é a criação da Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção durante seu mandato”, enfatizou o político.

Longo destacou também que o governador fez questão de sancionar o Projeto de Lei (PL) que institui o Programa de Integridade e Compliance dos Poderes Executivo e Legislativo do Estado do Acre, criado pelo líder e aprovado na Aleac, com o objetivo de desenvolver e aplicar procedimentos que aumentem a credibilidade das instituições, pela segurança no cumprimento da legislação, e de prevenir práticas irregulares e ilegais.

“Deixo aqui minha solidariedade ao governador e à toda sua equipe, que têm se colocado à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos sobre as questões noticiadas e zelado pela manutenção do Estado Democrático e de Direito”, finalizou.