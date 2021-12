Pelé é internado novamente para tratamento de tumor do cólon

“Amigos, faz algum tempo que não falamos disso. Eu quero avisar que estou muito bem. Me sinto cada dia melhor. Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder a minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, que me mandam boas energias diariamente”, disse o Rei durante sua recuperação.

Com 81 anos, Pelé havia passado um mês internado no Albert Einstein, entre agosto e setembro, para tratar tumor no cólon direito . Ele teve alta no dia 30 de setembro e foi encaminhado ao tratamento de quimioterapia após a cirurgia para a remoção do tumor.

Pelé voltou a ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar continuidade ao tratamento do tumor de cólon. No entanto, segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira (8/12), o Rei está estável e ele deve receber alta nos próximos dias.

