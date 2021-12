Polícia Civil do Acre cria núcleo de investigação de crimes cometidos pela Internet

Portaria de número 16, com data de 7 de dezembro de 2021, instituída pela Policia Civil do Acre, cria o Núcleo Especializado de Apoio à Investigação de Crimes Cibernéticos (NECIBER), que será coordenado pelo Departamento de Inteligência (DIPC). O Núcleo funcionará no âmbito do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIPC), com apoio a todas às unidades de Policia Civil do Estado, cabendo ao Diretor do DIPC a coordenação e operacionalização do Núcleo.

A portaria criando o NECIBER foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (9) e versa sobre infrações penais praticadas por meio da rede mundial de computadores (internet) ou com a utilização de sistema de informática, bem como aquelas cometidas contra a propriedade intelectual e programas de computador.

De acordo com o Delegado-Geral de Policia Civil do Acre, Josemar Moreira Portes, a criação do Núcleo demonstra avanço no combate a crimes dessa natureza. “O crime evolui e a Policia Judiciária está atenta a essa evolução e a criação desse núcleo se faz necessária para combater o crime de maneira célere e eficaz com equipe capacitada para identificar e responsabilizar os autores”, destacou Josemar Portes.

A Polícia Civil já vem trabalhando de forma preventiva abordando de maneira explicativa a forma que se deve proceder para que a população evite cair em golpes dessa natureza e com o aumento de crimes por meio da internet principalmente através de sites de compra e venda de objetos.

A vitima, poderá recorrer a qualquer unidade de Policia Civil e registrar um Boletim de Ocorrência (BO) como também pode fazer uso da Delegacia Virtual por meio do endereço eletrônico https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/

Esse boletim será remetido automaticamente ao Núcleo que dará ciência e inicio as investigações referentes ao crime.