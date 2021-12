Por causa de ciúmes, homem matou um e deixou outro paraplégico, diz delegado

“Ele queria retirar a esposa do local e ela não quis ir. Ele também teve uma discussão com uma das vítimas. Depois, ele saiu do local e foi até a casa da mãe, onde estava morando, e voltou com uma arma. Inicialmente, ele teria sido acometido por ciúmes de ter visto a esposa na mesa com os colegas de conclusão de um curso”, detalhou o delegado.