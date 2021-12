Preso na Bolívia homem que roubava motos na região de fronteira do Alto Acre

Um homem apontado como o maior ladrão de motocicletas nos dois lado da fronteira com o Brasil e a Bolívia, no Alto Acre, foi preso na manhã desta segunda-feira(20), informaram autoridades bolivianas baseadas na cidade de Cobija, em Pando. O ladrão e assaltante foi identificado como Osmir Leite Araújo, de 30 anos, que era procurado tanto por autoridades brasileiras como bolivianas. Ele é acusado de vários roubos nas cidades de Epitaciolândia Brasileia, no lado brasileiro, como em Cobija, capital do departamento boliviano de Pando.

A prática do acusado consistia, segundo as autoridades, em atacar os motociclistas nas saídas das suas casas nas cidades dos dois países. Ele foi preso portando uma arma de grosso calibre, quando tentava atravessar a fronteira rumo ao Brasil. Foi perseguido e preso por duas patrulhas da policia Nacional da Bolívia.

Levado à presença de um magistrado da Justiça da Bolívia, ele teve sua prisão decretada e está recolhido numa cela do sistema prisional de Vila Bush, nos arredores de Cobija. Sua prisão foi comunicada as autoridades brasileiras.

Osmir Leite foi reconhecido por pelo menos 12 pessoas, que eram donas das motos que ele roubou. Ainda não há informações se autoridades brasileiras hão de pedir sua extradição.