Rafinha Bastos explica ranço de Ana Paula Padrão: “Ela é insuportável”

Rafinha Bastos detonou Ana Paula Padrão durante edição de seu podcast Mais Que 8 Minutos. O ex-CQC entrevistava o ex-MasterChef Mohamad Hindi, quando este citou a jornalista. Rafinha então interrompeu o cozinheiro para dar sua opinião: “Como é chata, né? Chata!”, disparou.

Mohamed defendeu a apresentadora. “A Ana Paula Padrão me ajudou muito depois do programa”, afirmou, sendo rebatido por Rafinha. “É mesmo? Interessante, porque ela nunca me ajudou… ela é insuportável”, disse.

“Insuportável, Mohamad. Esta mulher é uma das pessoas mais insuportáveis que já conheci na minha vida”, detonou Rafinha. “Chama ela pra vir aqui qualquer dia”, sugeriu o convidado. O apresentador então diz que não chamaria Ana Paula Padrão nem “para passar perto da casa dele”.

“Gosto de todos. Do [Erick] Jacquin, do [Henrique] Fogazza, da Paola [Carosella]… mas a Ana Paula Padrão é insuportável. Ela foi no meu programa, no Agora é Tarde e ela foi bem desagradável. Não bate… quando a pessoa é insuportável…”, finalizou.