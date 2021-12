Roberto Carlos, após 20 anos de relação, decide romper com parceiro

O cantor Roberto Carlos está dando uma repaginada em sua carreira. No entanto, nem seu relacionamento com Dody Sirena, seu empresário há mais de 20 anos, se salvará. Em suma, o artista está procurando um novo nome para dar um novo rumo pra sua carreira, e seu companheiro acabará descartado.

Segundo informações do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, o Rei realmente está disposto a tudo para ter um novo parceiro. Por mais que o relacionamento do dois tenha sido ótimo por 20 anos, Roberto Carlos está querendo novidade. Em resumo, tudo seria mantido no sigilo, mas, acabou sendo vazado.

Entretanto, mesmo com o fim da relação, Roberto Carlos e Dody Sirena possuem dois grandes projetos para 2022. Mas, nenhuma novidade, são eles: “Emoções em Alto Mar” e o “Emoções na Praia do Forte”. Até o momento, acredita-se que Dody se manterá no comando desses projetos.

Além disso, o cantor também estaria tendo problemas com a Globo. O contrato entre a emissora carioca e Roberto Carlos, já dura exatos 47 anos. Por conta da Covid-19, o especial de fim de ano que o músico apresenta, ficou 2 anos sem nada inédito. Todavia, agora, a gravação do novo projeto já foi feito. Os fãs finalmente receberão novidades.

A gravação da atração da Globo, contou com grandes nomes, como Sandy, Zeca Pagodinho, Zezé Di Camargo e Luciano, além de outros nomes.

Mas, de acordo com Alessandro Lo-Bianco, do “A Tarde é Sua”, esse contrato de décadas pode chegar ao fim em breve.

Roberto Carlos enfrenta luto pela perda de seu filho

Roberto Carlos também está passando por um momento difícil. O motivo é óbvio, a perda de seu filho, Dudu Braga. O rapaz não resistiu a um câncer na região do abdômen.

Nos últimos anos, o cantor já precisou superar a morte de duas ex-mulheres. Mas, nada abala o Rei e ele se mantém de pé, afirmando que deseja continuar trabalhando.