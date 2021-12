Rock in Rio 2022: Guns N’ Roses e Maneskin são confirmados oficialmente no festival

Guns N’ Roses e Maneskin estão oficialmente confirmados no Rock in Rio 2022. A informação de que as bandas se apresentariam no evento já havia sido antecipada por jornalistas da área, como José Norberto Flesch.

Ambos os grupos tocarão no mesmo dia, 8 de setembro (uma quinta-feira), e no mesmo palco, o Mundo, considerado o principal. Enquanto o Guns chega à sua quinta passagem pela edição brasileira do Rock in Rio (as outras ocorreram em 1991, 2001, 2011 e 2017), o Maneskin vem pela primeira vez não só ao festival, como ao Brasil de forma geral.

A organização do festival também confirmou Djavan como uma das atrações de 2022. Porém, ele se apresenta em outro dia: 10 de setembro, data em que Coldplay será o headliner.

O Rock in Rio acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, Rio de Janeiro. As atrações oficialmente confirmadas estão disponíveis abaixo.

2 de setembro:

– Palco Mundo: Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira.

3 de setembro:

– Palco Mundo: Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok.

4 de setembro:

– Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato e Iza.

8 de setembro:

– Palco Mundo: Guns N’ Roses e Maneskin.

– Palco Sunset: Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.

10 de setembro:

– Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan.

– Palco Sunset: CeeLo Green (tributo a James Brown).

11 de setembro:

– Palco Mundo: Dua Lipa e Ivete Sangalo;

– Palco Sunset: Ludmilla e Macy Gray.