Saiba os detalhes de “Jornada Astral”, novo programa de Angélica

O fim de ano se aproxima e os atros apontam algumas novidades! No dia 21 de dezembro, “Jornada Astral”, faz sua estreia na HBO Max, sob o comando de Angélica, ao lado do influenciador digital Vitor diCastro e da astróloga Paula Pires. A nova produção Max Originals terá 12 episódios.

Confira o teaser:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por HBO Max Brasil (@hbomaxbr)

Confira como será a dinâmica

A cada episódio, o público mergulha na intimidade de duas celebridades diferentes que compartilham o mesmo signo solar. Enquanto conversam com os apresentadores, os convidados são encaminhados para três cabines astrais, que representam: passado, presente e futuro.

Entre os nomes já confirmados estão a cantora Preta Gil e o ator Ricardo Tozzi, leoninos. Luiz Guimarães e Eliana, sagitarianos. Xuxa também marcará presente representando uma boa ariana.

Na cabine do passado, os atros são o guia para entrevistas mais intimistas que abordam momentos sensíveis na trajetória dos artistas. Para o presente, um contraponto entre as diferentes personalidades dos convidados que passam por uma dinâmica para se conhecerem a partir do signo solar compartilhado.

Por fim, a cabine do futuro traz um convite para olhar o horizonte de cada um por meio da astrologia.