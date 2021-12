“Sena Madureira será contemplada com mais dois semáforos”, destaca Gehlen Diniz

O Governo do Acre, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), estará implantando nos próximos meses mais dois semáforos na cidade de Sena Madureira. A confirmação foi dada na noite desta segunda-feira (20), pelo deputado estadual Gehlen Diniz (PP), durante entrevista ao podcast “Segunda voz”.

De acordo com ele, um será implantado no cruzamento da Avenida Avelino Chaves com a Benjamin Constant, nas proximidades da drogaria do Charles, e o outro, provavelmente, na Avenida Guanabara, cruzamento com a Cunha Vasconcelos. “Estive em contato com os diretores do Detran no Acre apresentando essa demanda e brevemente mais dois semáforos serão instalados em Sena. Alguns vereadores também defendem essa pauta. É algo importante para a nossa cidade, principalmente para reduzir os índices de acidentes”, salientou.

Gehlen Diniz aproveitou para parabenizar toda a equipe do Detran pelo relevante trabalho que vem desempenhando na gestão Gladson Cameli. “Temos um senamadureirense que é diretor do Detran (Manoel Gerônimo) e que vem desenvolvendo suas funções com eficiência. O Detran arrecada milhões de reais por ano e, graças a Deus, não aparece na mídia de forma negativa. Parabéns a Taynara Martins, presidente do Detran, e toda sua equipe”, finalizou.

Na gestão do governador Gladson Cameli já houve a implantação de um semáforo em Sena Madureira que fica nas proximidades do posto Equador.