Simaria fala a real sobre “ficada” com Gui Napolitano

Ela não titubeou e negou a afirmação. “Não sei nem quem é esse vaso na igreja. Já disse a vocês, estou correndo de homem. Evite, me ignore, obrigada”, explicou a cantora, que terminou o seu casamento com o espanhol Vicente Escrig em agosto. Os dois ficaram juntos durante 14 anos e tem dois filhos juntos.

Simone e Simaria gravaram uma série de vídeos no Instagram e responderam diversos questionamentos de seus fãs. Entre as perguntas selecionadas, estava um rumor da web de que Simaria havia ficado com Guilherme Napolitano, ex-BBB .

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!