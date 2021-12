Sobe para 51 número de cidades em situação de emergência por causa das fortes chuvas na Bahia

Sete pessoas morreram em decorrência de danos provocados pela chuva. Além disso, 6.371 ficaram desabrigadas e precisaram do apoio das prefeituras, e outras 15.199 pessoas ficaram desalojadas, o que significa dizer que também tiveram que abandonar seus imóveis, mas não necessitaram de abrigo do município.

O número de feridos chegou a 267 e 220.297 pessoas foram afetadas pela chuva de alguma forma. Entre as cidades que estão em situação crítica estão Jucuruçu, Itagimirim, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Veja lista completa dos municípios em situação de emergência abaixo.

O governador Rui Costa (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobrevoaram as áreas atingidas no domingo (12). As visitas aconteceram em pontos diferentes, os gestores analisaram a situação e falaram sobre o que tem sido feito para minimizar os problemas.