Substituta de Ana Paula Araújo anuncia morte de famoso na Globo e expõe corpo sendo carregado: “Agora de manhã”

Ana Luíza Guimarães, substituta de Ana Paula Araújo no Bom Dia Brasil, abriu o matinal desta quinta-feira (30) em clima de luto ao falar sobre a morte do cantor Maurílio, aos 28 anos.

Para quem não sabe, há alguns dias, o famoso sofreu três paradas cardíacas e ficou internado na UTI. O parceiro de Luíza morreu na última quarta (29), em decorrência de um tromboembolismo pulmonar.

Diante da notícia, Ana Luíza Guimarães expôs o carro da funerária carregando o corpo do rapaz e falou sobre seu velório.

“Vai ser velado agora de manhã o corpo do cantor Maurílio, amigos e fãs lamentaram a perda do ídolo da nova geração do sertanejo”, disse a substituta de Ana Paula Araújo no Bom Dia Brasil.

Para quem não sabe, Ana Luíza Guimarães segue atuando no lugar da parceira de Chico Pinheiro na Globo por conta da titular estar cobrindo as férias de Renata Vasconcellos no Jornal Nacional ao lado de Hélter Duarte.