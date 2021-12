Sucesso na virada: Réveillon Exclusive 2022 tem recorde em vendas e anuncia super combo

Estourou!!!! É isso mesmo, com recorde em vendas, o Revéillon Exclusive 2022, no AFA JARDIM, garante ser sucesso na virada. Tudo bem pensado na melhor receptividade e diversão de vocês.

Com duas atrações nacionais, Lucas Led e a Dj Michelle Mignon, além de 8 bandas locais.

E pensando na melhor forma de ter vocês com seu grupo no local, a equipe preparou com carinho, esse combo incrível!!! Então agiliza e garante sua presença pra começar 2022 com o pé direito, ao lado de pessoas especiais.

Ansiosos?! Ainda tem alguns ingressos disponíveis, mas corre que amanhã, 29, já vai ter virada de lote.

Entrem em contato em algum desses números nos flayers, acesse o Instagram @reveillonexclusive_

e fique por dentro do que vai rolar!! Ah, não esqueçam de fazer “bonito” no dia da virada para registrarmos aqui nos Bastidores. Vamos com tudo!!!