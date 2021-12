Thiaguinho revela que está com Fernanda Souza e ela dispara ”Muito orgulho”

Thiaguinho participou do programa Lady Night, com Tatá Werneck, que foi exibido recentemente. No talk show, ele revelou que está junto de Fernanda Souza, mesmo após os dois se separarem. “Eu imploro que vocês fiquem juntos”, pediu a apresentadora e o cantor afirmou: “Mas a gente é junto”.

Após isso, o cantor comemorou em suas redes sociais que seu pai, João Barbosa, recebeu uma homenagem na Câmara dos Deputados, em Brasília, pelo trabalho reconhecido no esporte do estado de MS. Fernanda Souza comemorou o feito do ex-sogro e comentou a publicação do pagodeiro: ”Jota eh pikaaaaaaaaaa! Mto orgulho!”, disse ela.