UFC 269: Amanda Nunes e Julianna Peña discutem durante coletiva de imprensa em Las Vegas

– Sim, eu a darei uma revanche imediata, e vou vencer novamente, para passar a ter um cartel de 11 vitórias e duas derrotas, o melhor da história do peso-galo. Quanto a subir para o peso-pena, eu não sei. Estou bastante confortável no peso-galo, que é a minha categoria. Mas pode ser que eu mude de ideia quando chegar lá – disse a americana.

🤬 O’Malley and Garbrandt square up!

😤 Nunes and Pena get heated

😅 Oliveira and Poirier keep it chill Highlights from an action-packed #UFC269 Press Conference! pic.twitter.com/bQnetDE2wx — UFC on BT Sport (@btsportufc) December 10, 2021

Em outro momento da entrevista, Peña falava sobre a sua caminhada até a disputa do cinturão, e Amanda Nunes mais uma vez a provocou.

– Você não ganhou de ninguém. Quem você venceu para estar aqui?

– Eu acabei com a lutadora que acabou com você – disse a americana, lembrando a sua vitória sobre Cat Zingano, a última lutadora a vencer a Leoa.

– Há quanto tempo isso aconteceu? Você está vivendo no passado e está delirando se acha que pode me vencer. Ponha isso na sua cabeça: você vai perder! – respondeu a campeã.

Garbrandt e O’Malley precisam ser contidos

Outro ponto alto da coletiva foi a discussão entre Cody Garbrandt e Sean O’Malley. Mesmo atualmente atuando em categorias diferentes – Garbrandt, que é ex-campeão peso-galo, fará sua estreia no peso-mosca contra Kai Kara-France, enquanto O’Malley enfrentará o brasileiro Raulian Paiva no peso-galo.

Os dois trocaram provocações. O’Malley dizia que Garbrandt havia fugido do peso-galo por não ter mais queixo para aguentar a pressão na categoria, e Garbrandt respondia que, se tivesse permanecido, o nocautearia sem dificuldades. As provocações continuaram até O’Malley perguntar quando Garbrandt voltaria para enfrentá-lo. O ex-campeão se levantou e disse: “Agora mesmo!” Os seguranças agiram rápido, se interpondo aos dois lutadores, que acabaram voltando aos seus lugares.

Charles do Bronx e Dustin Poirier fazem encarada dura

Protagonistas da luta principal da noite, que terá em jogo o cinturão peso-leve da organização, Charles do Bronx e Dustin Poirier mostraram respeito um ao outro, mas também confiança em suas vitórias. Os dois fizeram uma encarada dura, mas sem provocações após a entrevista coletiva.

Serviço do UFC 269

O Combate transmite o UFC 269 ao vivo e com exclusividade no próximo sábado a partir de 19h (horário de Brasília). No mesmo horário, SporTV 3 e Combate.com exibem o “Aquecimento Combate” e as duas primeiras lutas; o site acompanha o evento em Tempo Real. Na sexta-feira, véspera do evento, Combate e SporTV 3 transmitem a pesagem cerimonial a partir de 18h (de Brasília).

UFC 269

11 de dezembro de 2021, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (0h, horário de Brasília):

Peso-leve: Charles do Bronx x Dustin Poirier

Peso-galo: Amanda Nunes x Julianna Peña

Peso-meio-médio: Geoff Neal x Santiago Ponzinibbio

Peso-mosca: Kai Kara-France x Cody Garbrandt

Peso-galo: Raulian Paiva x Sean O’Malley

CARD PRELIMINAR (19h30, horário de Brasília):

Peso-pena: Josh Emmett x Dan Ige

Peso-galo: Pedro Munhoz x Dominick Cruz

Peso-pesado: Augusto Sakai x Tai Tuivasa

Peso-médio: Jordan Wright x Bruno Blindado

Peso-médio: André Sergipano x Eryk Anders

Peso-mosca: Miranda Maverick x Erin Blanchfield

Peso-mosca: Alex Perez x Matt Schnell

Peso-pena: Ryan Hall x Darrick Minner

Peso-galo: Randy Costa x Tony Kelley

Peso-mosca: Gillian Robertson x Priscila Pedrita