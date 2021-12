Veja jogadores em fim de contrato que podem deixar o seu time em 2022

Em cada time do Brasileirão — com exceção do campeão nacional, Atlético-MG, que não tem atletas com o vínculo terminando até o fim de 2021 — há uma lista de nomes que, depois de comemorar a virada do ano, devem vestir outra camisa em 2022, se não houver uma renovação até lá.

Flamengo

Bruno Viana (emprestado pelo Braga)

Jaílson

Danilo Barbosa (emprestado pelo Nice)

Luan Silva (emprestado pelo Vitória) Grêmio

Diego Souza

Rafinha

Victor Ferraz

Bruno Cortez

Luiz Fernando (emprestado pelo Botafogo)

Ruan (emprestado pelo Sassuolo)

Léo Pereira (emprestado pelo Ituano) São Paulo

William

Benítez (emprestado pelo Independiente)

Galeano (emprestado pelo Rubio Ñú)

Rodrigo Freitas (emprestado pelo Portimonense) Corinthians

Caíque França (emprestado pelo Oeste) Internacional

Marcelo Lomba

Rodrigo Lindoso

Saravia (emprestado pelo Porto)

Moisés (emprestado pelo Bahia)

Lucas Ribeiro (emprestado pelo Hoffenheim) Santos

Diego Tardelli

Danilo Boza (emprestado pelo Mirassol) Red Bull Bragantino

Edimar

Rafael (emprestado pela Ferroviária)

Ramires (emprestado pelo Bahia)

Cuello (emprestado pelo Tucuman)

Bruno Tubarão

Helinho (emprestado pelo São Paulo) Athletico-PR

Márcio Azevedo

Nikão

Fernando Canesin

Marcinho

Richard (emprestado pelo Corinthians) Fluminense

Bobadilla (emprestado pelo Guaraní)

Hudson (emprestado pelo São Paulo)

Egídio

Wellington

Abel Hernández

Pablo Dyego

Mascarenhas

João Lopes Bahia

Nino Paraíba

Rodriguinho

Danilo Fernandes (emprestado pelo Bahia)

Gilberto

Lucas Fonseca

Rossi

Isnaldo

Conti (emprestado pelo Benfica)

Juninho Capixaba (emprestado pelo Grêmio)

Ramírez (emprestado pelo Atlético Nacional)

Maycon Douglas (emprestado pela Tombense)

Thonny Anderson (emprestado pelo Red Bull Bragantino)

Júnior (emprestado pelo São Paulo)

Edson Fortaleza

Marcelo Boeck

Jackson

Lucas Lima (emprestado pelo Palmeiras)

Daniel Guedes (emprestado pelo Santos)

Matheus Jussa (emprestado pelo Oeste)

Gustavo Blanco (emprestado pelo Atlético-MG)

Matheus Vargas

Marcelo Benevenuto (emprestado pelo Botafogo)

Bruno Melo

Éderson (emprestado pelo Corinthians)

Osvaldo

Felipe Alves

Felipe Atlético-GO

Werley

Matheus Barbosa (emprestado pelo Avaí)

Arnaldo

Fernando Miguel (emprestado pelo Vasco)

Wanderson (emprestado pelo Bahia)

Natanael (emprestado pelo Internacional)

Arthur Henrique (emprestado pela Ferroviária)

André Luis (emprestado pelo Corinthians)

João Paulo (emprestado pela Tombense)

Igor Cariús

Willian Maranhão

Gabriel Baralhas (emprestado pelo Ituano)

Jonas Toró (emprestado pelo São Paulo)

Janderson (emprestado pelo Corinthians)

Lucão (emprestado pelo Anápolis)

André (emprestado pelo AD Guarulhos) Cuiabá

Élton

João Carlos

Uendel

Paulão

Auremir

Marllon

Lucas Hernández (emprestado pelo Atlético-MG)

Uillian Correia

Walter

Jonathan Cafú (emprestado pelo Corinthians)

Osman

Lucas Ramon (emprestado pelo Red Bull Brasil)

Clayson (emprestado pelo Bahia)

Yuri (emprestado pelo Fluminense)

Felipe Marques

Danilo Gomes (emprestado pelo São Paulo)

Rafael Elias (emprestado pelo Palmeiras)

Camilo (emprestado pelo Lyon)

João Lucas (emprestado pelo Flamengo)

Guilherme Pato (emprestado pelo Internacional)

Max (emprestado pelo Flamengo) Ceará

Jorginho (emprestado pelo Athletico-PR)

Yony González (emprestado pelo Benfica)

Gabriel Dias

Bruno Pacheco

William Oliveira

Gabriel Santos (emprestado pela Caldense)

Airton (emprestado pelo Cruzeiro)

Hélio (emprestado pelo Azuriz)

Wendson (emprestado pelo Sampaio) América-MG

Maura Zárate (emprestado pelo Boca Juniors)

Matheus Cavichioli

Alan Ruschel (emprestado pelo Cruzeiro)

Felipe Azevedo

Marcelo Toscano

Patric (emprestado pelo Sport)

Juninho Valoura

Orlando Berrío

João Paulo

Ricardo Silva

Bruno Nazário (emprestado pelo Hoffenheim)

Juninho

Ramon (emprestado pelo Internacional)

Diego Ferreira (emprestado pela Tombense)

Geovane

Ribamar

Marlon (emprestado pelo Sampaio Corrêa)

Luiz Fernando (emprestado pela Tombense)

Sabino

Anderson

Ademir

Chrigor (emprestado pelo Red Bull Bragantino)

Isaque (emprestado pelo Grêmio)

Thalys (emprestado pelo Brasil de Pelotas)

Fabrício Daniel (emprestado pelo Mirassol)

Elzo (emprestado pelo Mixto EC) Juventude

Guilherme Santos (emprestado pela Tombense)

Ricardinho

Míchel Macedo (emprestado pelo Corinthians)

Roberson

Rafael Foster (emprestado pelo Botafogo)

Elton

Nicolás Castillo (emprestado pelo América-MEX)

Wescley (emprestado pelo Ceará)

Jádson

Cleberson

Matheuzinho

Juan Quintero (emprestado pelo Fortaleza)

Chico

Douglas Friedrich (emprestado pelo Bahia)

Moisés (emprestado pelo Paraná)

Didi

Paulo Henrique

Fernando Pacheco (emprestado pelo Fluminense)

Dawhan (emprestado pelo SC Santa Rita)

Paulinho Bóia (emprestado pelo São Paulo)

Bruninho (emprestado pelo Atlético-MG)

Rafael Bilu (emprestado pelo Corinthians)

Vitor Mendes (emprestado pelo Atlético-MG)

Guilherme Castilho (emprestado pelo Atlético-MG)

Wagner Sport

Hernanes

Nicolás Aguirre

Tréllez (emprestado pelo São Paulo)

Vander

Betinho

Neílton (emprestado pelo Coritiba)

Paulinho Moccelin (emprestado pelo Londrina)

Leandro Barcia (emprestado pelo Rentistas)

José Welison (emprestado pelo Atlético-MG)

Marcão Silva

Saulo

Everaldo (emprestado pelo Corinthians)

Hayner (emprestado pelo Azuriz)

Thiago Lopes

João Igor

Pedro Henrique (emprestado pelo Internacional) Chapecoense

Thiago Ribeiro

Felipe Santana

Felipe

Alan Santos

Anselmo Ramon

Renê Júnior

Geuvânio

Joílson

Vagner

Ezequiel

Mike

Moisés Ribeiro

Matheus Ribeiro

Ravanelli (emprestado pelo Akhmat Grozny)

Keillet (emprestado pelo Internacional)

Jordan (emprestado pelo Cianorte)

Derlan

Léo Gomes (emprestado pelo Athletico-PR)

Denner (emprestado pelo Athletico-PR)

Ignácio (emprestado pelo Bahia)

Tharlis

Ronei *Botafogo

Rafael Moura

Carlinhos (emprestado pelo Fortaleza)

Douglas Borges

Jonathan

Pedro Castro (emprestado pela Tombense)

Ricardinho

Daniel Borges (emprestado pelo Mirassol)

Gilvan

Barreto (emprestado pelo Criciúma)

Barrandeguy

Rafael Navarro

Luis Oyama (emprestado pelo Mirassol)

Marco Antônio (emprestado pelo Bahia)

Warley

Matheus Frizzo (emprestado pelo Grêmio)

Luiz Henrique (emprestado pelo Fortaleza)

Kayque (emprestado pelo Nova Iguaçu)

Cesinha (emprestado pelo Três Passos)

Gatito Fernández *Clube estará na Série A em 2022