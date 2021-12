Veja o que espera o Cruzeiro com Ronaldo como investidor

O ex-jogador Ronaldo será o novo gestor de futebol do Cruzeiro. Mas o que a torcida pode esperar do Fenômeno à frente do clube?

Camisa nove da Seleção Brasileira e de grandes clubes do futebol mundial, o ex-atacante já tem outras experiências gerindo outros times. Veja como foi o desempenho de Ronaldo na gestão de outras equipes:

EUA

A primeira experiência de Ronaldo comandando uma equipe aconteceu no Fort Lauderdale Strikers, clube dos Estados Unidos que disputava uma competição paralela à Major League Soccer (MLS), maior liga de futebol do país.

Mas sempre com muitas dificuldades, principalmente financeiras, a primeira empreitada do Fenômeno fora dos gramados não foi das melhores.

Ronaldo assumiu como sócio do clube em 2014. E em 2016 o time fechou as portas.

Boa gestão, mas rebaixado

Mas a experiência ruim não desanimou o ex-jogador. Em 2018, Ronaldo assumiu o Valladolid e virou acionista majoritário do clube espanhol.

Como gestor fora do campo, o ex-craque até teve um bom desempenho. Ronaldo conseguiu diminuir e muito a dívida do clube e com um perfil não tão gastador, apostou mais em vendas de jogadores do que aquisição de novos atletas. Portanto, quem espera por um perfil agressivo, de contratações de peso, pode se decepcionar.

E assim como em sua primeira investida no mundo dos negócios do futebol, e apesar do bom desempenho nas finanças, dentro de campo as coisas não andaram como o planejado.

O Valladolid acabou rebaixado para a Segunda Divisão e Ronaldo não é mais tão bem visto pelos fãs do clube, que trocariam a vida financeira em dia da equipe por disputar o Campeonato Espanhol.

Futuro

Agora, à frente da Raposa e pela primeira vez investindo no futebol brasileiro, Ronaldo terá um grande desafio pela frente.

O ex-jogador tem a dura missão de recolocar uma equipe em plena decadência e à beira da falência, de volta nos trilhos, dentro e fora das quatro linhas.