Viih Tube, Kéfera e mais: veja quem beijou quem na Farofa da Gkay

A Farofa da GKay, festa organizada todo ano pela influencer Gkay, começou neste final de semana e está dando o que falar nas redes sociais. O evento, que aconteceu em hotel de Fortaleza, no Ceará, contou com muita pegação, beijo triplo e até famosos inesperados curtindo um affair.

Viih Tube, que terminou recentemente o namoro com Bruno Magri, foi vista aos beijos com o ex-MTV Lipe Ribeiro. Curtindo a vida, ela também ficou com o tiktoker Isaías.

Kéfera também causou muito no evento. Ela fez uma live registrando vários momentos da Farofa, e foi flagrada dando um beijão no ator Vittor Fernando. Ele, inclusive, também se envolveu com os influenciadores Lucas Guedez e Alvaro, que mais tarde ficou com Thomas Santana.

Matheus Mazzafera marcou presença e deu um beijão no influencer Yarley.

