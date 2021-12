Vila Santa Luzia comemora operação tapa-buracos realizada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul – por meio da Secretaria Municipal de Obras – levou a Vila Santa Luzia o serviço de tapa-buracos na sexta-feira, 17, e foi recebida com satisfação pela comunidade local, que vinha pedindo melhorias na única via de acesso à estrada, da qual dispõem os moradores do local.

Para Sebastião da Silva, de 53 anos, que há 43 anos vive na Vila Santa Luzia, o serviço da prefeitura chega para ajudar muito os moradores: “É muito importante, só temos essa via que dar acesso a BR. E do jeito que estavam esses buracos, já não tínhamos condição de trafegar de forma normal. É muito difícil passar no meio da buraqueira, sem contar o risco para os condutores. É por isso, que queremos agradecer o prefeito Zequinha Lima e toda a equipe, eles vieram aqui e olharam pra gente”, celebrou o morador.

Já o morador Jobson Silva disse que o momento é de agradecer.

“Eu gostaria de agradecer nosso subprefeito e o prefeito Zequinha Lima, por ver esse serviço muito importante chegando para todo mundo aqui. Isso vai melhorar muito as coisas para as nossas famílias. Estávamos preocupados com essa buraqueira, ainda mais no inverno”, disse Jobson.

José Francisco Alves, que é subprefeito da vila, disse: “Nós fizemos um ofício e fomos ao prefeito e aos vereadores também, e fomos muito bem atendidos. Isso que acontece hoje é muito importante para gente e mostra o compromisso da gestão com a comunidade, que agora vai andar sem medo dos veículos quebrarem”. E continuou: “graças a Deus e ao prefeito esse serviço chegou pra gente”, comemorou o subprefeito da Vila Santa Luzia”.

Para o prefeito Zequinha Lima a gestão deve chegar nas comunidades mais distantes.

“Nossa gestão tem procurado estar muito presente na zona rural. Estamos buscando levar os serviços da prefeitura aos que mais precisam e que, na maioria das vezes, não tem acesso, devido às dificuldades impostas pela distância” E seguiu: “Acreditamos numa gestão perto das pessoas e com as pessoas. Para nós, é muito importante chegar com o benefício em todos os lugares, incluindo nossas vilas e comunidades ribeirinhas”, finalizou o prefeito de Cruzeiro do Sul.