Whindersson Nunes fala de rotina exaustiva e planeja aposentadoria

Whindersson ainda revelou que pretende parar de trabalhar daqui dois anos.

“Toda pessoa que chega, me conta um momento em que eu fui uma virada na vida dela, isso me diz q eu tenho que ter cada dia mais paciência, que as pessoas têm um dia difícil, um ou outro tem um inconveniente, mas eu só ando com a tropinha do WN, a tropa resolve, esquece. Talvez eu trabalhe mais uns 2 anos e pare, e com certeza eu vou fazer alguma coisa bem foda pra voltar porque eu me conheça, botar vocês pra falar ‘ah pronto agora mais essa coisa foda!’”, afirmou.