Xuxa e Mara Maravilha vão ficar cara a cara após polêmicas

O documentário sobre Xuxa ainda vai contar com depoimentos de Adriane Galisteu, também já apontada como rival da apresentadora na época da morte de Ayrton Senna. A produção também batalha por uma entrevista com Pelé, seu ex-namorado.

Xuxa e Mara foram apontadas como rivais na década de 80, quando as duas apresentavam atrações infantis em emissoras diferentes. O último encontro na TV aconteceu em 2016, no extinto programa da Rainha dos Baixinhos.

Marlene Mattos não será o único desafeto que Xuxa Meneghel vai encarar de frente no documentário sobre sua trajetória que está sendo produzido pelo Globoplay. A apresentadora vai ficar cara a cara com Mara Maravilha, com quem vem trocando farpas públicas nos últimos tempos. Convidada a participar do projeto, a baiana aceitou como uma forma de, como se diz, deixar a relação em pratos limpos.

