Zé Felipe ironiza derrota de Virgínia para Rezende na Justiça: “Demos 7 vacas”

A polêmica entre Virgínia e Rezende saiu da justiça e parou nas redes sociais com direito a participação especial do cantor Zé Felipe, marido da influenciadora. Nesta quarta-feira (1º), o sertanejo debochou da derrota de Virginia no processo que ela movia contra a ADR, de Rezende (ex-namorado da influencer).

Em um comentário num perfil de fofoca no Instagram, Zé Felipe disse que deu sete vacas para pagar a dívida. “O jurídico foi fraco, por isso trocamos! Demos 7 vacas e pagamos a dívida”, explicou o cantor aos risos no Instagram Gossip do Dia.

Zé Felipe apontou que o jurídico foi fraco após Virgínia ter pedido “Justiça Gratuita” no processo, um benefício disponível para pessoas menos favorecidas economicamente, o que não é o caso da influenciadora. A mãe de Maria Alice também comentou a polêmica. “Por isso trocamos o jurídico, fui mal instruída na época. Mas como o PRÓPRIO Rezende disse, já tá TUDOOOO resolvido e até ele comemorou. Todo mundo tá feliz”, disse Virgínia.

Porém, apesar de ter comemorado, o ex-namorado de Virgínia rebateu a ironia de Zé Felipe. Pelo Twitter, o YouTuber mostrou aos fãs que estava procurando o valor de uma vaca, em referência ao comentário do cantor sertanejo.

A briga na Justiça foi iniciada após Virginia romper o contrato com a ADR, empresa de gerenciamento de carreiras de Rezende. A influencer também entrou com processo trabalhista contra o ex.