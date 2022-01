Acre registra 320 novos casos de infecção por coronavírus e duas mortes neste domingo

De acordo com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o estado registrou 320 novos casos de infecção por coronavírus neste domingo (30). O número de infectados subiu para 98.149 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 274.017 notificações de contaminação pela doença, sendo que 175.126 casos foram descartados e 742 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 88.164 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 66 seguem internadas.

Dois óbitos foram registrados neste domingo, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 suba para 1.868 em todo o estado.

Óbitos:

M.C.V.F, de 75 anos, natural de Sena Madureira, deu entrada no Hospital João Câncio Fernandes no dia 25 de janeiro de 2022 e foi a óbito no dia 28.

R.A.S, de 43 anos, natural de Rio Branco, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, no dia 5 de janeiro de 2022 e foi a óbito no dia 15.