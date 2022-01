Adolescente de 16 anos grávida é morta a tiros pelo companheiro em Fortaleza

Segundo uma familiar da vítima, a jovem se relacionava com o suspeito há cerca de três meses e estava tentando terminar o relacionamento, mas o rapaz não aceitava. Everton atirou contra a adolescente e depois disparou contra si.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os dois foram socorridos por familiares, mas a jovem não resistiu aos ferimentos. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no local, onde colheram as primeiras informações sobre o caso.