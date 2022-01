Amazonas registra cerca de 2,4 mil casos de tuberculose entre janeiro a outubro de 2021

Entre os meses de janeiro a outubro de 2021, o estado do Amazonas registrou 2.427 casos de tuberculose. Do total de casos registrados neste período, cerca de 71,36% foram registrados na capital, totalizando 1.732 casos. Entre os municípios que mais registraram casos de tuberculose em 2021 estão Manacapuru (71), Tefé (54), Iranduba (48), Tabatinga (42), Parintins (41) e Itacoatiara (37). A Fundação Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS – RCP) é responsável pelo monitoramento da doença.

No mesmo período no ano de 2020, foram registrados 2.428 casos. Já no ano de 2019, foram cerca de 2.699 casos de tuberculose no Amazonas. Em 2020, o estado apresentou a maior taxa de incidência da doença no país, com 64,8 casos por 100 mil habitantes de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Em tempos de pandemia, alguns sintomas de tuberculose podem ser confundidos com os sintomas da Covid-19 como, por exemplo, sintomas gripais e tosse que persiste por uma semana. É necessário atentar-se aos sintomas da doença.

A tuberculose é transmitida através do ar, podendo ser causada pela bactéria denominada Mycobacterium tuberculosis, conhecida também como bacilo de Koch que possui evolução lenta. Onde a doença pode levar semanas, meses e até mesmo anos para desenvolver os primeiros sintomas.

A bactéria da tuberculose pode infectar diversas pessoas do convívio com doentes da tuberculose. Pessoas com certas condições como má alimentação, desnutrição, HIV, diabetes, câncer e pessoas que apresentam vícios com fumo, drogas e álcool podem apresentar agravamento da doença.

Caso apresentar sintomas que indiquem a presença da tuberculose, é preciso procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Os exames necessários para diagnosticar a doença são o exame de escarro (baciloscopia, cultura ou teste molecular rápido para tuberculose).