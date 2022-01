Aos 22 anos, Vitão revela já ter brochado várias vezes: “É natural”

O cantor Vitão, de 22 anos, fez revelações surpreendentes durante entrevista ao canal do influenciador Matheus Mazzafera. O artista, que não tem pudor para falar sobre sua vida sexual, revelou já ter “brochado” diversas vezes.

“Já brochei várias vezes. Masculinidade frágil que tem problema com isso. É uma coisa natural do corpo humano, não estar bem no momento, estar com autoestima baixa, várias coisas”, confessou.