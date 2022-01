Após ter sido flagrado com videogame em cela, policial que matou picolezeiro é transferido de presídio

O policial penal Alessandro Rosas Lopes, preso na Unidade Prisional 4 (UP4), antiga Papudinha, em Rio Branco, por ter matado um picolezeiro com um tiro nas costas no dia 12 de dezembro de 2020, vai ser transferido para o presídio de segurança máxima Antônio Amaro. As informações são do site “O Acreano”.

A transferência ocorre porque o preso foi flagrado com um celular e um video game em sua cela, descobertos durante uma vistoria de rotina. No novo presídio, a vida do policial penal ficará mais difícil, já que a penitenciária conta com bloqueador de sinal de telefonia celular, raio-x e scanner corporal.