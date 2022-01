Boletim Covid-19 é suspenso neste sábado e volta na segunda; Sesacre emite nota e explica

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Centro de Informações Estratégicas Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), informa que em virtude da instabilidade do sistema de notificação ESUS-VE e a dificuldade que a equipe técnica está tendo com a consolidação dos dados de covid-19, referente aos testes de RT-PCR e Testes Rápidos de antígeno, o boletim diário será emitido somente na segunda-feira, 10, após a resolução e atualização dos dados.

A medida se faz necessária para que as informações divulgadas estejam de acordo com o cenário real e atual da covid-19 no estado do Acre.

Diante disso, os números de casos positivos e óbitos permanecem de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira, 7.

A Sesacre informa ainda que, em relação aos resultados dos testes realizados durante ação na OCA de Rio Branco, esses casos serão repassados ao Município para inserção no sistema do Ministério da Saúde para, assim, trabalhar com dados oficiais conforme foi feito desde o início da pandemia de covid-19.

Renata Meireles

Técnica do Centro de Informações em Vigilância em Saúde

Gabriel Mesquita

Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde