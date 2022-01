Cadela abandonada dentro de saco plástico é resgatada em estado grave por pedestres; VÍDEO

Uma cadela vira-lata foi abandonada dentro de um saco plástico amarrado, em um terreno baldio, em Campo Grande (MS). Ela foi resgatada por moradoras que passavam pelo local e a ouviram chorar, no domingo (23). Após o resgate, ela foi encaminhada para uma clínica veterinária e se encontra em estado grave.

Uma das mulheres que encontrou o animal acionou a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), que horas depois localizou a tutora que teria abandonado a cadela. Para os policiais, ela contou que acreditava que o animal estava morto.

“Ela disse que o animal estava na rua perambulando e há uns 15 dias ela o recolheu e levou para casa. O animal estava debilitado e doente. Ela teria chegado a levá-lo em uma consulta veterinária. No dia do ocorrido, ela disse que pensou que o animal estivesse morto, diante disso colocou o animal dentro do saco e o descartou”, relata o delegado da Decat, Maércio Alves Barbosa.