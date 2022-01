Casal rico procura babá para trabalhar 24/7 e sugere pagamento de R$ 500 mil por ano

Todo pai e mãe que se desdobram para cuidar dos filhos e atender a todas as suas necessidades ao mesmo tempo sabe que essa é, muitas vezes, uma missão impossível.

Na ânsia de sempre cuidar de tudo e agradar aos filhos e às demais pessoas, esses pais e mães podem negligenciar a própria saúde física e emocional, esquecendo-se de se divertir, movimentar o corpo e tirar um tempo diário apenas para o descanso.

Muitos deles, apesar de sentir na pele o cansaço e o peso de terem de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, em vários momentos com pouquíssima ajuda, não procuram ajuda de pessoa especializada, seja porque não têm condições financeiras para pagar um profissional ou porque não querem colocar suas crias sob a responsabilidade de terceiros, acreditando que “quem fez é quem deve criar”.

No entanto, um casal tem chamado a atenção por sua concepção oposta e oferecer um salário tentador a uma babá que tenha disponibilidade de cuidar dos dois filhos 24 horas por dia, sete dias por semana.

A proposta foi publicada, primeiramente, em uma página do Facebook de uma empresa de recrutamento da Inglaterra, mas chamou tanto a atenção que virou matéria no portal de notícias The Sun e em vários outros sites mundo afora.

Conforme o The Sun, o casal é rico e multilíngue. Atualmente, a família vive em Knightsbridge (Londres) e está à procura de uma pessoa que possa cuidar dos dois filhos pequenos, de 9 meses e 3 anos.

A nova profissional substituirá a enfermeira que cuidava da filha mais nova.

Alguns dos requisitos que a babá da família deve atender é estar disposta a “se prender à vida e à rotina familiar“, de acordo com o anúncio, além de ter um bom nível de habilidade na língua inglesa.

A nova funcionária também será responsável por cozinhar refeições saudáveis ​​para as crianças, de vez em quando, se o chef da família não estiver disponível, mas apenas isso, pois há funcionários para cumprir as tarefas domésticas do lar.

É também importante que a babá goste de animais, porque os empregadores estão considerando comprar um cachorro no futuro.

Na rotina de trabalho proposta, a babá viveria com a família e trabalharia sete dias, e teria direito a mais sete dias de folga em outro lugar que não a casa da família. Com certeza, a proposta espantou algumas candidatas pelo nível de dedicação exigido, levando algumas, que têm a própria família para cuidar, a desistir.

Entretanto, se por um lado a família parece exigente demais, por outro oferece algumas vantagens interessantes, que fazem a vaga saltar aos olhos de muita gente. O maior atrativo, sem dúvidas, é o salário. Anualmente, a babá receberá £ 70 mil por seu trabalho, que equivalem a mais de R$ 500 mil.

Além disso, durante os sete dias de trabalho, a babá viverá na propriedade aparentemente incrível da família, “com oito quartos, totalmente equipada com funcionários” e poderá viajar pelo mundo todo, embora seja a trabalho.

A oportunidade tem feito sucesso nas redes e levado muitas jovens a se imaginar levando uma vida como essa que, apesar de certamente ser de muito trabalho, oferece um pagamento incrível, além de um ótimo tempo para descanso.

As mulheres que têm os próprios filhos ou outras obrigações, como estudo e cuidado com os pais, no entanto, lamentaram não poder concorrer a essa vaga tão interessante e disputada.